Фінський постачальник трубопроводів Uponor вийшов з російського ринку

Фінський постачальник трубопровідних систем Uponor пішов із Росії - російський бізнес продали місцевому керівництву компанії.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Компанія у прес-релізі повідомилв про продаж свого російського бізнесу місцевому керівництву. Однак вартість угоди не розголошується.

Видання зазначає, що процес виведення бізнесу з Росії почався ще в червні 2022 року, але через місцеві регуляторні процеси завершення операції зайняло більше часу, ніж очікувалося.

Uponor Oyj – фінська компанія, що постачає системи мікроклімату та трубопроводів для будівель.

Економічна правда