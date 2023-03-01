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Курс валют на 1 березня: гривня ослабла на "чорному ринку", але зміцнилась в банках

Середа, 1 березня 2023, 12:37 - Анастасія Жарикова

У середу, 1 березня, готівкова гривня продовжила змінюватися відносно долара та євро в банках, курси на "чорному ринку" навпаки зросли.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс долара на "чорному ринку" становив 38,71 - 38,96 грн. У вівторок, 28 лютого, курс коливався між 38,58 - 38,92 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,75 - 41,0 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 40,57 - 40,98 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,5 - 39,3 грн (курс на 28 лютого – 38,7 - 39,5 грн);
  • Євро – 40,3 - 41,3 грн (курс на 28 лютого – 40,65 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 38,3 - 38,8 грн;
  • Ощадбанк – 38,0 - 39,75 грн;
  • Укрексімбанк – 38,4 - 39,4 грн;
  • Райффайзен – 39,2 - 39,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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