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У РФ заборонили чиновникам і держкомпаніям спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах

Середа, 1 березня 2023, 12:27 - Олексій Павлиш

Російський Роскомнадзо заборонив чиновникам і співробітникам держкомпаній спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах. 

Про це повідомляється на сайті відомства.

Відповідна заборона з'явилась у день набуття чинності частин закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації.

"Закон встановлює заборону для низки російських організацій на використання іноземних месенджерів", - заявив Роскомнадзор.

Так, використання цих месенджерів заборонено для тих компаній, які виконують державне завдання або надають держпослуги.

Під обмеження, зокрема, потрапили:

  • Discord
  • Microsoft Teams
  • Skype for Business
  • Snapchat
  • Telegram
  • Threema
  • Viber
  • WhatsApp
  • WeChat.

Президент РФ Путін 29 грудня 2022 року підписав закон, що забороняє передачу персональних даних через іноземні месенджери під час надання держпослуг або виконання державного завдання.

Економічна правда

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