У РФ заборонили чиновникам і держкомпаніям спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах
Російський Роскомнадзо заборонив чиновникам і співробітникам держкомпаній спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Відповідна заборона з'явилась у день набуття чинності частин закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації.
"Закон встановлює заборону для низки російських організацій на використання іноземних месенджерів", - заявив Роскомнадзор.
Так, використання цих месенджерів заборонено для тих компаній, які виконують державне завдання або надають держпослуги.
Під обмеження, зокрема, потрапили:
- Discord
- Microsoft Teams
- Skype for Business
- Snapchat
- Telegram
- Threema
- Viber
- WeChat.
Президент РФ Путін 29 грудня 2022 року підписав закон, що забороняє передачу персональних даних через іноземні месенджери під час надання держпослуг або виконання державного завдання.
Економічна правда