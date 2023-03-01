У РФ заборонили чиновникам і держкомпаніям спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах

Російський Роскомнадзо заборонив чиновникам і співробітникам держкомпаній спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Відповідна заборона з'явилась у день набуття чинності частин закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації.

"Закон встановлює заборону для низки російських організацій на використання іноземних месенджерів", - заявив Роскомнадзор.

Так, використання цих месенджерів заборонено для тих компаній, які виконують державне завдання або надають держпослуги.

Під обмеження, зокрема, потрапили:

Discord

Microsoft Teams

Skype for Business

Snapchat

Telegram

Threema

Viber

WhatsApp

WeChat.

Президент РФ Путін 29 грудня 2022 року підписав закон, що забороняє передачу персональних даних через іноземні месенджери під час надання держпослуг або виконання державного завдання.

Економічна правда