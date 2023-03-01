Ціни на нафту зростають: відновлення китайських заводів покращує перспективи попиту

Ціни на нафту продовжили зростання другу сесію в середу після того, як сильний стрибок виробництва в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, покращив перспективи світового попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 45 центів, або на 0,5%, до 83,90 долара за барель на 08:00 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) за квітень зросли на 42 центи, або на 0,6%, до 77,47 долара за барель.

Причини росту цін

Ціни на нафту продовжують підтримуватися очікуваннями сильного відновлення попиту в Китаї, другому найбільшому споживачеві нафти в світі.

"Черговий раунд несподіваного зростання індексу ділової активності в Китаї ще більше зміцнює впевненість у більш сильному, ніж очікувалося, відновленні економіки, що підтримує більш оптимістичні прогнози щодо попиту на нафту", - сказав Єп Чжун Ронг, ринковий стратег IG.

"Це стало вкрай необхідним каталізатором для цін на нафту, щоб отримати деяке полегшення після попереднього розпродажу (в понеділок), а відновлення Китаю, схоже, знаходиться на шляху до пом'якшення деякої слабкості світового попиту з боку яструбиних центральних банків", - додав він.

Згідно з індексом менеджерів із закупівель (PMI), опублікованим Caixin/S&P Global в середу, виробнича активність в Китаї в лютому зросла вперше за сім місяців.

Офіційні урядові дані PMI, також опубліковані в середу, показали, що в лютому відбулося найшвидше розширення виробництва з 2012 року.

Однак сильний сигнал про попит був нівельований ознаками зростання запасів нафти в Сполучених Штатах, найбільшому в світі споживачеві та виробнику нафти.

Запаси нафти в США зросли на 6,2 мільйонів барелів за тиждень, що закінчився 24 лютого, згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок.

Водночас запаси бензину скоротилися на 1,8 млн барелів, а запаси дистилятів, включаючи дизельне і авіаційне паливо, знизилися на 340 000 барелів, згідно з даними API.

Офіційні дані уряду США про запаси будуть опубліковані пізніше в середу.

Економічна правда