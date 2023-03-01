Уряд хоче бачити великих ритейлерів на тендерах для забезпечення армії продуктами

Представники уряду та Офісу президента хочуть побачити на тендерах Міноборони з закупівлі продовольства для армії великих ритейлерів – бізнес каже, що зацікавлений.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів за підсумками зустрічі представників Міністерства економіки, ОП та найбільших торговельних мереж.

На зустрічі сторони обговорили стан продуктової роздрібної галузі та можливості забезпечення продовольством Збройних Сил. Зокрема, перша віцепрем’єр-міністерка – економіки Юлія Свириденко запропонувала торговельним мережам брати участь у тендерах Міністерства оборони.

"Держава зацікавлена в тому, щоб великі торговельні мережі брали участь у постачанні продовольства для армії. Зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах", – зазначила Свириденко. Оскільки ці товари вже є в асортименті ритейлерів, потрібно буде вирішити питання логістики.

За словами заступниці міністерки економіки Надії Бігун, обсяг продовольчого забезпечення Збройних Сил становить приблизно 42-43 млрд грн щорічно. Тому уряд хоче залучити на цей ринок нових гравців, щоб посилити конкуренцію.

Зі свого боку представники ритейлу погодилися, що для них це цікава пропозиція, яка "потребує подальшого детального опрацювання".