ЄС відклав до 2024 року обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу (ETIAS)

Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії змінив кінцеву дату запуску системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Якщо ще в січні на відповідній сторінці на сайті директорату орієнтовною датою запуску ETIAS був 2023 рік, принаймні з 27 лютого його замінили на 2024-ий.

Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.

Втім, терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі – через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову і знову доводилось перенести.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.

Авторизація буде платною - коштуватиме 7 євро - та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна. У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів - підтвердження доходів, статусу тощо.

Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника.

Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Детальніше про те, як працюватиме система ETIAS, дивіться у відео на каналі ЄвроПравди або читайте у статті, яку ми публікували раніше, після ухвалення остаточних законодавчих рішень ЄС: "Нові правила безвізу: як українців пускатимуть до ЄС з 2022 року".