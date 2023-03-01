Суд в апеляції повернув Києву землю заказника "Троєщинські луки"

Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу департаменту та повернув територіальній громаді Києва 375 гектарів землі заказника "Троєщинські луки" у Деснянському районі.

Про це повідомила пресслужба Департамента земельних ресурсів Київської міської держадміністрації, Суспільне.

Апеляційні скарги у справі були подані Київрадою і ГО "Київський еколого-культурний центр".

Як зазначив адвокат Олександр Дядюк, який на суді представляв інтереси ГО "Київський еколого-культурний центр", своїм рішенням суд скасував незаконну реєстрацію 375 га заказника "Троєщинські луки", якими з допомогою "чорного" нотаріуса заволоділо сільгосптовариство "Нова Україна".

"Троєщинські луки"були оголошені ландшафтним заказником місцевого значення у 2020 році рішенням Київради. Згодом сільгосптовариство "Нова Україна" оскаржила це рішення в Господарському суді Києва – забудовники намагалися довести, що передана заказнику земля була раніше виділена їм для забудови.

У 2021 році Госпсуд відмовив забудовникам в позові, і вже у 2022 році це рішення було оскаржене сільгосптовариством "Нова Україна".





