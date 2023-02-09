В Yasno пояснили причину відключень світла у Києві у четвер попри високі ліміти

Через підвищене споживання у Києві в четвер у певний час зросло і навантаження. Деякі ділянки мереж поки що не можуть передавати такі високі обсяги, тому довелося повернутися до відключень у деяких районах.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Укренерго надає вказівки з лімітами на наступну добу напередодні ввечері. Ці ліміти враховують низку чинників (загальне навантаження на мережу, споживання, погода тощо). Проте впродовж дня ці чинники можуть змінюватися, так само змінюються і ліміти.

Вчора НЕК виділив для Києва обмеження на рівні 845 МВт на період з 00:00 до 10:00 і 1027 МВт з 15:00 до кінця доби. Тобто у період з 10:00 до 15:00 обмеження були такі, що за розрахунками колег давали змогу не відключати за стабілізаційним графіком.

Але через підвищене споживання в цей час зросло і навантаження. Деякі ділянки мереж поки що не можуть передавати такі високі обсяги, тому довелося повернутися до відключень у деяких районах", - написав він.

За його словами, тепер зрозуміло, на що слід звернути увагу, щоб додати системі більшої функціональності.

"Я розумію, що зараз ми трохи розслабилися у споживанні, бо часто світло не відключають, або відключають на коротші терміни. Але ситуація все ще залишається складною. І те, що ми зараз зі світлом - це результат тяжкої роботи. Про це варто пам'ятати постійно. Так само, як і бути готовими до відключень", - додав Коваленко.

Економічна правда