На графіки відключень світла найбільше скаржаться у Києві й області – Держенергонагляд

У січні 2022 року Держенергонагляд розглянув 429 звернень споживачів електроенергії, а у січні 2023-го - 5 987 звернень, що майже у 14 разів більше.

Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду.

"Таке зростання кількості скарг пов’язане з початком застосування графіків стабілізаційних та аварійних відключень після масованих ракетних ударів РФ по енергетичній системі України.

Споживачі електроенергії почали звертатися до органів влади, зокрема, і до Держенергонагляду, стосовно справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної електроенергії між споживачами та подібних питань", - пояснили у відомстві.

За результатами розгляду скарг інспекція надала 5 362 роз’яснення. На користь громадян вирішено питання, порушені у 546 зверненнях.

Так, найбільше звернень заявників розглянуто територіальними органами Держенергонагляду у Київській області - 2 017 звернень; Києві - 532 звернення; Одеській області - 487 звернень; Чернівецькій - 460 звернень та Сумській - 431 звернення.

Зазначається, що найбільше скарг споживачів (4 634 звернення, або 77% від усіх отриманих за січень) стосувалися дотримання ОСР порядку застосування обмежень на постачання електроенергії.

Також велика кількість звернень стосувалася питань:

забезпечення надійного постачання електричної енергії - 1 167 звернень;

технічного стану електричних мереж - 61 звернення;

невідповідності вимогам нормативно-технічних документів параметрів якості електричної енергії - 40 звернень;

приєднання електроустановок до мереж ОСР (крім обґрунтованості вимог технічних умов) - 13 звернень тощо.

Економічна правда