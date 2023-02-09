TikTok викрив російську мережу акаунтів, яка поширювала пропаганду про Україну
TikTok виявив російську дезінформаційну мережу, яка влітку 2022 року поширювала військову пропаганду про Україну серед більш ніж ста тисяч європейських користувачів.
Про це пише Bloomberg.
Мережа діяла в Росії, але була націлена переважно на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії на їхніх рідних мовах.
"Близько 1 700 акаунтів, що входили до мережі, могли поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами. У період з липня по вересень 2022 року ці акаунти залучили 133 564 підписників.
Невідомо, чи була ця мережа пов'язана з російським урядом. Викриття було оприлюднено у звіті, поданому відповідно до Кодексу практики ЄС щодо дезінформації - добровільного зобов'язання онлайн-платформ боротися з дезінформацією в інтернеті", - пише агентство.
TikTok не відповів на запит Bloomberg про коментарі.
"Дезінформаційні мережі мають у своєму арсеналі кілька цифрових інструментів для розширення сфери впливу, приховуючи, звідки насправді походять фотографії, меми та відео. Зазвичай вони використовують віртуальні приватні мережі, щоб створити враження, ніби вони походять з різних країн, і купують персоналізовану рекламу на потрібних їм ринках, створюючи враження, ніби їхні акаунти ведуть місцеві громадяни.
Вони також можуть купувати IP-адреси, щоб створити враження, ніби вони створюють акаунти з різних місць проживання, хоча вони створюються під одним дахом", - пояснює Bloomberg.
У російській мережі використовувався синтез мовлення та поширювалися проросійські заяви мовами, рідними для країн, на які він націлений.
TikTok та інші соціальні медіа-платформи попросили подати добровільні звіти про свої практики боротьби з дезінформацією в Європі до кінця січня. Кодекси пов'язані з новим законом ЄС про модерацію контенту - законом про цифрові послуги.
Ці звіти були вперше опубліковані в четвер. Великі компанії публікуватимуть нові звіти кожні пів року.
Економічна правда