У січні українці понад 700 разів порушили митні правила

Працівники Державної митної служби у січні виявили 701 порушення митних правил на 166 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

На митницях вилучили предметів правопорушень на понад 18, 4 млн грн. Серед них:

промислових товарів на 7 млн грн;

продовольства та сільгосппродукції на 6,5 млн грн;

валюти майже на 4,5 млн грн;

транспортних засобів майже на 1,4 млн грн.

Також митниці розглянули 197 справ про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 11,8 млн грн.

На розгляд до суду було передано 336 справ про порушення митних правил на суму 127 млн грн.

За результатами розгляду цих справ суди наклали стягнень (конфіскації товарів та штрафів) на понад 70,9 млн гривень.

Держмитслужба

Економічна правда



