Курс валют на 9 лютого: долар на "чорному ринку" подешевшав до 39

У четвер, 9 лютого готівкова гривня зміцнилась відносно долара на "чорному ринку", євро знову дорожчає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,92 - 40,02 грн, а у середу, 8 лютого, коливався на рівні 40,0 - 42,06 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,76 - 42,92 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 41,63 - 42,80 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,8 - 40,3 грн (курс на 8 лютого – 39,81 - 40,35 грн);

Євро – 42,3 - 43,14 грн (курс на 8 лютого – 42,5 - 43,24 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 40,6 грн;

Укрексімбанк – 39,75 - 40,25 грн;

Райффайзен – 39,7 - 40,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.