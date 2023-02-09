Відключення світла тривають по всій Україні крім трьох областей – Укренерго

Через дефіцит електроенергії в системі планові відключення світла тривають в усіх областях, крім Харківської, Херсонської, Хмельницької, де протягом четверга тривають виміри фактичного споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор наголошує, що споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, і є найбільш суттєвим у вечірні години.

При цьому в Одесі та Одеському районі ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Тривають відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів росіян. Також, додали в Укренерго, здійснюється імпорт електроенергії.

Наявний обсяг виробленої електроенергії досі недостатній для повного покриття споживання і розподіляється передусім на роботу енергетичної та критичної інфраструктури, а також на покриття потреб промисловості та населення.

У четвер ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.

До решти обленерго доведені ліміти споживання для складання графіків відключення світла, які діють упродовж доби. У разі перевищення лімітів застосовуються аварійні відключення для запобігання аварійних ситуацій в енергосистемі.