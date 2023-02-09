Нафта дещо дорожчає на тлі зростання попиту в Китаї, попри рекордні запаси в США

Ціни на нафту в четвер, 9 лютого, коливаються на тлі зростання запасів у США до максимуму за останні декілька місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 5 центів до 85,13 дол за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 2 центи до 78,45 долара за барель.

Агентство зазначає, що обидва контрольні показники цього тижня зросли більше ніж на 6%.

Що вплинуло на ціни

"Запаси сирої нафти в США продовжують перевищувати очікування, що певною мірою підриває позитивні настрої, викликані надією на відновлення попиту в Китаї", — заявили аналітики Haitong Futures.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня до найвищого рівня з червня 2021 року завдяки зростанню видобутку, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

Також через слабкий попит минулого тижня зросли запаси бензину та дистилятів.

Представники Федеральної резервної системи в середу заявили, що очікується подальше підвищення процентних ставок, оскільки центральний банк США продовжує свої зусилля щодо зниження інфляції.

Але перспектива більшого попиту з боку Китаю підтримала ціни на нафту, оскільки другий за величиною споживач нафти у світі припинив більш ніж трирічну сувору політику коронавірусних обмежень, яка передбачала карантини по всьому місту та масове тестування в грудні.

Як пояснюють аналітики, загалом це має підвищити світовий попит на 2,1 мільйона барелів на день у 2023 році.

Тим часом BP Azerbaijan оголосила форс-мажор для поставок азербайджанської сирої нафти з турецького порту Джейхан 7 лютого після потужного землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії вранці в понеділок. Катастрофа призупинила роботу на Джейхані та порушила поставки сирої нафти з Іраку та Азербайджану.