СБУ та БЕБ викрили схему легалізації готівки, ввезеної з тимчасово окупованих територій

Детективи БЕБ та співробітники СБУ викрили міжнародну схему вивозу готівки з тимчасово окупованих територій за кордон та подальшу її легалізацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти вивозили викраені гроші через Росію та Білорусь до країн ЄС. Згодом готівку ввозили в Україну у прихованих порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей та легалізовували.

"Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили двох учасників схеми під час ввезення 16 млн грн. Під час обшуків у помешканні та автівках виявили замасковані мішки з камінням зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах.

"На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії", - додали в БЕБ.

Економічна правда