УЗ відклала рішення про відмову від перевезення зерна піввагонами

"Укрзалізниця" на даному етапі не буде відмовляти аграріям у транспортуванні зерна піввагонами.

Про це повідомив у Telegram голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Вчора під час чергового засідання нашого Експортного Офісу я анонсував введення заборони на використання напіввагонів для перевезення зерна. Таку можливість ми надавали компаніям в гарячий сезон, у момент коли ми мали забезпечити вивіз зерна усіма можливими і неможливими засобами.

Я вважаю, що це рішення є вірним. Зерно має їхати в зерновозах. Технологія перевезень має виконуватись.

Та сьогодні ми повинні думати не лише про інтереси компанії, а й про те, який ефект наші рішення накладають на економіку країни під час війни", - заявив Камишін.

Голова УЗ підкреслив, що після консультування з аграріями, міністром аграрної політики Сольським та розмови з віце-премʼєр-міністром Кубраковим вирішив відмовитися від цього рішення.

"Ми не будемо забороняти перевезення зерна в піввагонах на даному етапі. Сьогодні ми маємо робити все задля інтересів держави, навіть якщо для цього треба відмовитися від свого ж беззаперечно вірного рішення", - заявив він.

Економічна правда