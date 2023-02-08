У НБУ відкидають застосування санкцій проти українських банків фінансових груп, які продовжують працювати в РФ

Нацбанк спростовує поширену в мережі інформацію щодо існування листа від регулятора про можливе застосування заходів впливу до українських банків, які належать міжнародним фінансовим групам, що продовжують працювати в Росії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Позиція Нацбанку щодо цього питання полягає в наступному:

міжнародні фінансові групи мають піти з ринку рф;

метою дій НБУ в цьому напрямі є послаблення агресора;

в НБУ цінують роботу банків України, які є "дочками" міжнародних фінансових груп, вважають їх важливими учасниками українського банківського ринку, бачать їх патріотичну позицію та внесок у перемогу України.

"Ми ведемо регулярний відкритий діалог із керівниками українських "дочок" міжнародних фінансових груп, маємо розуміння нашої позиції та готовність разом апелювати до рішень штаб-квартир із метою прискорення виходу міжнародних фінансових груп з російського ринку", - йдеться в повідомленні.

Також у регуляторі наголосили, що дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна.

У поширенні неправдивої інформації в НБУ бачать змістити акцент на "санкції" щодо українських банків.

"Підкреслюємо, мандат НБУ – забезпечення фінансової стабільності, а отже, наші кроки спрямовані на підтримання стабільної діяльності банків в Україні та стимулювання прийняття рішень на рівні штаб-квартир міжнародних груп щодо припинення роботи в РФ", - резюмували в Нацбанку.

Економічна правда