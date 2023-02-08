На порталі "Дія" з'явилось 5 нових послуг з усиновлення
Середа, 8 лютого 2023, 18:15 -
На порталі "Дія", окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, з'явились нові сервіси.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення.
Зокрема, з'явились такі послуги:
- Усиновлення: продовження кандидатсва
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
- Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків
- Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Усиновлення: зняття з обліку.
"Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.
Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок - усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично", - пояснили в міністерстві.
Економічна правда