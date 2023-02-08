На порталі "Дія" з'явилось 5 нових послуг з усиновлення

На порталі "Дія", окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, з'явились нові сервіси.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення.

Зокрема, з'явились такі послуги:

"Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.

Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок - усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично", - пояснили в міністерстві.

Економічна правда