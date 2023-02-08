У РФ виробники ковбас і сосисок через санкції зіткнулися з дефіцитом оболонки

У Росії виник дефіцит оболонки (плівки), яку використовують для виготовлення всіх видів м'ясних виробів.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на Національний союз м'ясопереробників.

Зазначається, що до запровадження санкцій проти РФ оболонку для випуску ковбас і сосисок поставляли із семи європейських заводів.

Зараз сировину привозять із Китаю за передоплатою або за паралельним імпортом, унаслідок чого витрати виробників зросли на 25-70%.

Проблема з оболонками для м'ясної продукції дуже актуальна для переробників, підтвердив співвласник компанії "Окраїна" Віталій Деледівка.

"У Росії фіброузної оболонки, в яку упаковують 90% сервелату і сирокопчених ковбас, не виробляють. Її сьогодні привозять з Китаю за передоплатою або за паралельним імпортом, термін поставки сягає 10 місяців. Російські м'ясопереробники змушені запасатися товаром майже на рік наперед, у результаті витрати на його закупівлю зросли на 25-70%", - йдеться в статті.

У собівартості ковбаси частка цієї оболонки становить 15%, уточнили в НСМ.

Про те, що російська м'ясопереробна промисловість може позбутися оболонок, необхідних для виробництва ковбас і сосисок, ринок попереджав у квітні 2022 року. Євросоюз ввів заборону на постачання штучних оболонок із білкових і целюлозних матеріалів із 10 липня.

Представник Мінсільгоспу РФ розповів виданню, що наразі більшість м'ясопереробних підприємств забезпечені компонентами для безперебійної роботи. Він зазначив, що відомство опрацьовує рішення, покликані розширити внутрішнє виробництво оболонок і організувати їхні імпортні поставки.

Економічна правда