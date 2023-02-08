Енергетичний гігант Equinor отримав рекордні прибутки у 2022 році: допоміг стрибок цін

Норвезький виробник нафти й газу Equinor повідомив про рекордний скоригований операційний прибуток у 74,9 мільярда доларів США за 2022 рік, що більш ніж удвічі перевищує попередній максимум.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія отримала такий прибуток, оскільки ціни на газ різко зросли, а результати за четвертий квартал перевершили очікування, підвищивши ціну її акцій на 7%.

Зокрема, скоригований прибуток норвезького виробника нафти і газу до сплати податків і відсотків за жовтень-грудень зріс до 15,1 млрд дол з 15 млрд дол роком раніше, перевищивши прогнозовані 14,4 млрд дол, прогнозованих в опитуванні 25 аналітиків, проведеному Equinor.

Equinor підвищила регулярні квартальні дивіденди та заявила, що очікує річний грошовий потік від операцій після сплати податків на рівні близько 20 мільярдів доларів на рік до кінця десятиліття.

Чистий прибуток компанії за рік склав 28,7 млрд доларів проти 8,6 млрд доларів роком раніше.

Минулого року Equinor стала найбільшим постачальником природного газу в Європі, оскільки російський "Газпром" скоротив поставки на тлі підтримки України Заходом, що призвело до підвищення європейських цін на газ до історичного максимуму.

Компанія у звітах про рекордні прибутки приєдналася до глобальних нафтогазових виробників, таких як ExxonMobil , Shell іі BP.

Нагадуємо:

Британська нафтогазова компанія BP у вівторок прозвітувала про рекордний прибуток у 28 мільярдів доларів за 2022 рік, що на 116% перевищує показник 2021 року.