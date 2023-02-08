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Курс валют на 8 лютого: готівкові долар та євро дешевшають

Середа, 8 лютого 2023, 13:17 - Анастасія Жарикова

У середу, 8 лютого, курс євро на "чорному ринку" знизився, в касах банків подешевшали і долар, і євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,05 - 40,18 грн, а у вівторок, 7 лютого, коливався на рівні 40,09 - 40,13 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,65 - 42,90 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,5 - 42,88 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,81 - 40,35 грн (курс на 7 лютого – 39,9 - 40,35 грн);
  • Євро – 42,5 - 43,24 грн (курс на 7 лютого – 42,7 - 43,4 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,35 - 39,85 грн;
  • Ощадбанк – 39,7 - 40,55 грн;
  • Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Райффайзен – 39,7 - 40,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда
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