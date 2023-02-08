94 мільйона збитків: САП оголосила про підозру експосадовцю "Енергоатому"

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру експосадовцю "Енергоатому" у завданні 93,76 мільйонів гривень збитків, за даними джерел ЕП - Олексію Статнику.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Підозру оголосили колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом". У САП додали, що наразі ця особа займає керівну посаду в одній з філій "Укрзалізниці".

За даними слідства, у вересні 2020 року топменеджер "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електроенергії продаж всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г.. Таким чином дискримінувавши понад 30 компаній-учасників аукціону, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.

Через цей продаж електроенергії держпідприємство зазнало збитків на загальну суму 93,76 млн грн.

За даними джерел ЕП, мова йде про Олексія Статника, який з вересня 2020 року обіймав посаду гендиректора "Енергоатом-Трейдинг", а зараз очолює Філію "Енергозбут АТ "Укрзалізниця".

На аукціоні з продажу електроенергії 11 вересня 2020 року єдиним покупцем став трейдер "Юнайтед Енерджі", повʼязану з групою "Приват" Ігоря Коломойського.