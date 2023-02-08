"Газпром" продовжив контракт на постачання газу до Білорусі до 2025 року

Російський "Газпром" продовжив контракт із "Газпром трансгаз Білорусь" на поставку газу до Білорусі на 2023-2025 роки.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на повідомлення в системі розуриття корпоративної інформації.

Також продовжили угоду про транспортування газу через Білорусь.

Відповідно до опублікованих документв, орієнтовна вартість газу складе 250 млрд російських рублів (3,5 млрд дол) щорічно. Вартість послуг з транспортування енергоносія через Білорусь оцінюється в 12 млрд руб.

Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про основні параметри ціноутворення в енергетиці, в тому числі постачання газу, на зустрічі в Мінську 19 грудня.

За словами Путіна, Росія постачає газ до Білорусі на вигідних, преференційних умовах.

3 лютого в Міненерго РФ повідомили, що Росія постачатиме газ Білорусі у 2023 році за цінами 2022-го - $128,5 за 1 тис. куб. м. Білорусь оплачує російський газ у рублях із квітня минулого року.

Економічна правда