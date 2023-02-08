Україна за два місяці отримала майже 260 генераторів від Японії

У грудні 2022 року та лютому 2023 року Україна від Японії 259 генераторів та комплектую у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Надана енергетична допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузі, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу.