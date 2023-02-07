США розглядають фінансування малого бізнесу в Україні в межах $100 мільйонів

Сполучені Штати розглянути можливість фінансування українського малого та середнього бізнесу в межах 100 млн дол.

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та першої заступниці адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Колмен.

У ході зустрічі Шмигаль закликав USAID долучитися до програм підтримки українських підприємців. В Агентстві вважають, що підтримка малого та середнього бізнесу є перспективним напрямком, а відтак вони розглянуть можливість його фінансування у розмірі до 100 млн дол.

Також прем’єр подякував за передачу Україні газотурбінної станції General Electric потужністю 25 МВт і висловив сподівання на отримання додаткових установок, які допоможуть забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури.

Нагадуємо:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 7 лютого передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.