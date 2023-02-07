У січні місцеві бюджети отримали майже 11 мільярдів субвенцій

У січні Кабмін перерахував місцевим бюджетам 10,7 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ця сума становила 61,8% від передбачених розписом асигнувань. Зокрема було переказано:

базову дотацію в 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;

освітню субвенцію в 6,8 млрд грн, або 100 % до розпису.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у січні залишилась реверсна дотація в обсязі 241,8 млн грн. Ці кошти не перераховувались до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Крім цього, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень 2023 року збільшились на 17,5 млрд грн та на початок лютого становлять 133 млрд гривень.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - додали у Мінфіні.

Економічна правда