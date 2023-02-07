Через санкції понад 60% російських компаній перейшли на китайське обладнання

Більшість промислових підприємств Росії замістили обладнання, запчастини та комплектуючі, імпорт яких потрапив під санкції через російське вторгнення в Україну, китайськими аналогами.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на результати опитування, проведеного Інститутом Гайдара (ІЕП).

"З'ясувалося, що безумовними "імпортозаміщувачами" стосовно машин і обладнання стали китайські виробники (на їхню продукцію перейшли 67% респондентів). Раніше, в 2022 році, опитування ІЕП фіксували, що перехід на такі поставки з КНР є вимушеним і компанії віддали б перевагу європейським аналогам навіть за більші гроші", - йдеться у повідомленні.

При цьому 15% респондентів повідомили про те, що вони так чи інакше продовжують отримувати "підсанкційні" машини та обладнання. Російські виробники, які зіткнулися у 2022 році з нестачею як комплектуючих, так і кадрів, стали постачальниками для 39% респондентів ІЕП, компанії з ЄАЕС - для 21%, з Туреччини - 17%.

Китай став лідером і в заміщенні запчастин, що потрапили під санкції, - на його продукцію перейшли 63% промислових компаній.

Водночас російські аналоги отримували 46% підприємств, 22% повідомили, що поставки "підсанкційних" запчастин збереглися.

"Постачальники з країн ЄАЕС і Туреччини змогли задовольнити попит на запчастини приблизно в тих самих частках, що й у випадку з обладнанням.

Із заміщенням комплектуючих позиції російських виробників виглядають найкраще - вони змогли навіть на два відсоткових пункти випередити китайських конкурентів (54% голосів респондентів). "Підсанкційні" сировину і матеріали не використовують 20% підприємств, машини та обладнання - тільки 11%. При цьому 23% і зараз продовжують отримувати "заборонені" імпортні комплектуючі", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда