Україні необхідно 1 мільйон євро для перевірки нестабільних конструкцій саркофага на ЧАЕС – Міндовкілля

Для обстеження нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (саркофага) на Чорнобильській АЕС необхідно 1 млн євро - Україна розраховує на підтримку французьких партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля у Facebook.

6 лютого Зону відчуження відвідав заступник міністра Олександр Краснолуцький та посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За словами заступника міністра, Чорнобильська зона потребує не тільки відновлення, а й розв'язання нагальних проблем, з якими Україна не може самостійно впоратися через війну.

"Наразі Україна розраховує на підтримку французьких партнерів. Зокрема, для обстеження нестабільних конструкцій "Укриття" необхідно 1 млн євро", - йдеться у повідомленні.

"Наш обов’язок, попри війну, забезпечити ядерну безпеку України. Адже йдеться не тільки про нашу державу, а й про безпеку усього світу. Сьогодні ми говоримо про це з партнерами із Франції. Розраховуємо на плідну співпрацю", - зазначив Краснолуцький.

Економічна правда