НБУ готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати Альфа-банк

Голова Національного банку Андрій Пишний дав розпорядження підготувати зміни до закону, які дозволять націоналізувати Сенс банк (раніше Альфа-банк), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Михаіл Фрідман та Пьотр Авен.

Про це йдеться у статті ЕП.

Наразі Андрій Пишний, який до призначення головою НБУ був неформальним координатором санкційної групи "Єрмака-Макфола", доручив підготувати відповідні зміни до закону.

"НБУ націлений переконувати комітет Гетманцева і парламент ухвалити закон, який забезпечить безшовну націоналізацію", – наголосив співрозмовник в НБУ.

Ці зміни дозволять застосовувати спрощену процедуру націоналізації системно важливого банку не лише до банку, який втратив ліквідність, але й до банку, який має непрозору структуру власності.

Сенс банк має проблеми з діловою репутацією своїх номінальних акціонерів та структурою власності:

2 березня 2022 регулятор позбавив Михаіла Фрідмана (32,86% акцій) та Пьотра Авена (12,4%) прав на управління банком за своїми акціями через "втрату бездоганної ділової репутації";

21 березня таке ж рішення ухвалили щодо інших акціонерів – Германа Хана (20,96%) й Олексія Кузмічьова (16,32%);

15 березня НБУ ухвалив ще одне рішення щодо позбавлення прав управління за акціями Альфа-банку – проти Андрія Косогова.

На відміну від інших акціонерів, проти останнього не застосовували міжнародні санкції. Нацбанк ухвалив це рішення через те, що Хан та Кузмічьов поспіхом передали Косогову свої частки в банку, не погодивши це з регулятором.

Усі російські акціонери Альфа-банку, проти яких НБУ застосував заходи впливу, передали права на управління своїми акціями болгарському економісту Симеону Дянкову. Як свідчить рішення НБУ, такий захід мав бути тимчасовим.

Оскільки банк нічого не зробив для усунення причини покарання, то НБУ мав визнати його проблемним. Якщо ситуація з акціонерами не вирішилася б і протягом 120 днів проблемності, то банк мали б вивести з ринку.

Коли ж стало очевидно, що цих проблем в "Сенс банку" поки що не буде, в Нацбанку замислилися про інші способи його націоналізації.

Як розповів співрозмовник ЕП в парламенті, один з таких шляхів – це внесення змін до закону, які дозволять націоналізувати банк через непрозору структуру власності.

Якщо держава обере цей шлях, це дозволить провести націоналізацію банку за спрощеною процедурою, не чекаючи квітня та ще 120 днів проблемності. А також незалежно від ситуації з ліквідністю.

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