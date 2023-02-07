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Рада скоротила терміни перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів

Вівторок, 7 лютого 2023, 13:15 - Олексій Павлиш

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6085 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 276 нардепів.

За словами Железняка, Рада, зокрема, підтримала зміни до Податкового кодексу про скорочення строків перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів.

Скорочення термінів перевірок покликане вдосконалити систему адміністрування податкових накладних. 

Наразі ж, відповідно до ст. 200.11 Податкового кодексу, контрольний орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації (або за днем її фактичного подання) провести документальну перевірку платника податку.

Також ВР підтримала зміни про звільнення від оподаткування наданих державою безкоштовно LED- ламп.

Економічна правда

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