Курс валют на 7 лютого: гривня зміцнюється на "чорному ринку"

У вівторок, 7 лютого, готівкова гривня зміцнилась проти долара та євро на "чорному ринку", в касах банків євро подешевшав, а долар дещо подорожчав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,13 - 40,21 грн, а у понеділок, 6 лютого, коливався на рівні 40,15 - 40,25 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,88 - 43,17 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 43,0 - 43,28 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,9 - 40,35 грн (курс на 6 лютого – 39,8 - 40,3 грн);

Євро – 42,7 - 43,4 грн (курс на 6 лютого – 42,8 - 43,7 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 40,6 грн;

Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Райффайзен – 39,7 - 40,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.