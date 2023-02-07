Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 7 лютого: гривня зміцнюється на "чорному ринку"

Вівторок, 7 лютого 2023, 12:05 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 7 лютого, готівкова гривня зміцнилась проти долара та євро на "чорному ринку", в касах банків євро подешевшав, а долар дещо подорожчав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,13 - 40,21 грн, а у понеділок, 6 лютого, коливався на рівні 40,15 - 40,25 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,88 - 43,17 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 43,0 - 43,28 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,9 - 40,35 грн (курс на 6 лютого – 39,8 - 40,3 грн);
  • Євро – 42,7 - 43,4 грн (курс на 6 лютого – 42,8 - 43,7 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 - 40,6 грн;
  • Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Райффайзен – 39,7 - 40,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

курс валют гривня долар євро
Матеріали за темою
Курс валют на 3 лютого: долар та євро "на чорному ринку" дешевшають 3 лютого 2023, 13:13
Курс валют на 2 лютого: готівковий євро продовжує дорожчати, долар – падає 2 лютого 2023, 12:50
Курс валют на 31 січня: готівкові долар та євро дешевшають 31 січня 2023, 12:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті