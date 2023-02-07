Україна почала імпортувати газ через Молдову

Українські компанії-замовники послуг з транспортування газу розпочали імпорт газу з країн Європи через Молдову.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

У подальшому імпортований газ закачується до підземних газових сховищ.

Це стало можливим завдяки тому, що на початку року уряд Молдови схвалив зміни до законодавства, які відкрили можливість усім компаніям користуватися послугою віртуального реверсу в точках з’єднання з Україною та розблокували імпорт газу до України з південного напрямку через Трансбалканський маршрут.

"Суть віртуального реверсу полягає в оптимізації транспортної роботи операторів ГТС, зокрема за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках. У такому випадку оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку, а в іншому – газ транспортується з використанням віртуального реверсу (або backhaul). Тоді паливо фізично не переміщується через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік", - пояснили в ОГТСУ.

Цей метод транспортування вважається одним із найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу. Його перевагами є економія паливного газу та зменшення викидів СО2 при спалюванні ресурсу.

На сьогодні Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс з усіма операторами ГТС суміжних країн Європи, за ключової передумови – наявності ресурсу в системі.

Економічна правда