Нафта дорожчає на тлі новин з Китаю і побоювань щодо поставок після землетрусу в Туреччині

Ціни на нафту зросли другу сесію поспіль у вівторок, що було викликано оптимізмом щодо відновлення попиту в Китаї і занепокоєнням з приводу дефіциту пропозиції після закриття великого експортного терміналу після землетрусу в Туреччині.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 82 центи, або на 1,01%, до 81,81 долара за барель до 03:00 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на West Texas Intermediate зросли на 82 центи, або на 1,11%, до 74,93 долара за барель.

Причини зростання цін

"Ціни на нафту зростають на очікуваннях, що відновлення Китаю закріпиться, а також на перебоях з постачанням через землетрус у Туреччині", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що половина зростання світового попиту на нафту в цьому році буде забезпечена Китаєм, заявив в неділю глава агентства, додавши, що попит на авіаційне паливо стрімко зростає.

Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер нафти, вперше за шість місяців підвищила ціни на свою флагманську нафту для азійських покупців на тлі очікувань відновлення попиту на нафту, особливо з боку Китаю.

Операції на турецькому нафтовому експортному терміналі в Джейхані потужністю 1 млн барелів на добу були зупинені після потужного землетрусу, що стався в регіоні. Термінал, який експортує азербайджанську нафту на міжнародні ринки, буде закритий 6-8 лютого.

За словами аналітиків, нафтові ринки також будуть уважно стежити за виступом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в середу. Підвищення процентних ставок зазвичай зміцнює долар, що може зробити нафту дорожчою для неамериканських покупців.

"Відскок цін на нафту більше схожий на обережний крок напередодні завтрашнього виступу Пауелла, коли голова ФРС може надати більше підказок щодо майбутнього шляху підвищення ставок", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Економічна правда