Російський газовий гігант "Новатек" розглядає поставки СПГ в Індію з оплатою в рупіях

Російська газова компанія "Новатек" розглядає поставки індійським постачальникам з оплатою в національних валютах.

Про це заявив голова компанії Леонід Міхельсон, пише "Коммерсантъ".

За словами Міхельсона, це питання обговорювалося з індійським міністром нафти і природного газу.

"Так", - сказав він у відповідь на запитання, чи розглядає "Новатек" поставки СПГ до Індії не за долари, а за альтернативні валюти, наприклад, рупії.

"Це з міністром Пурі обговорювали... Ми хочемо розглядати індійських постачальників - інжиніринг саме індійський. Звичайно, баланси ми не зрівняємо - на яку суму ми продамо СПГ і які гроші витратимо, але все одно це сприятиме проведенню оплати в національних валютах", - заявив голова компанії, виступаючи на конференції India Energy Week.

3 лютого Reuters з посиланням на джерела повідомило, що "Новатек" та індійська GAIL можуть протягом тижня підписати контракт про постачання СПГ. За даними джерел, угоду можуть підписати на India Energy Week.

Індійська компанія GAIL також веде переговори про довгострокові поставки СПГ з арабською компанією ADNOC. Після того як німецька "дочка" "Газпрому" (Gazprom Germania - зараз SEFE) перейшла під управління влади Німеччини, GAIL втратила значну частину поставок. У зв'язку з цим її прибуток у четвертому кварталі 2022 року впав на 93% рік до року.

Економічна правда