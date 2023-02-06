У США можуть запровадити 200% мито на російський алюміній – Bloomberg

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства, які побажали залишитись анонімними, розповіли, що цей крок розглядався протягом кількох місяців. Вони додали, що США також націлені на російський метал, оскільки Москва демпінгувала алюміній на ринок США та завдавала шкоди американським компаніям.

Президент США Джо Байден ще не дав офіційного дозволу на ці санкції, і в адміністрації були занепокоєні щодо супутнього збитку промисловості США, включаючи аерокосмічну та автомобільну.

Такі високі тарифи фактично припинили б імпорт США металу з Росії, другого за величиною виробника металу в світі.

Згідно з даними торгівлі США, у той час як до вторгнення Росії в Україну російський імпорт традиційно становив 10% від загального імпорту алюмінію в США, зараз частка впала до трохи більше 3%,

Імпорт алюмінію з РФ впав майже до нуля в жовтні після того, як Bloomberg повідомило, що Білий дім розглядає відповідну заборону на російський метал.

Потенціал для штрафних тарифів, повної заборони або санкцій щодо компанії, яка виробляє національний метал, стурбував вітчизняних покупців, які не хотіли залишатися на цьому матеріалі. Однак імпорт зріс до 11,6 тис тонн у листопаді та майже до 11 тис тонн у грудні. У січні з Росії було імпортовано 9,7 тис тонн алюмінію.





