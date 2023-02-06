Рада ухвалила закон про корпоратизацію "Енергоатома"

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8067 про корпоратизацію держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ у цілому підтримали 259 депутатів.

"Законом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі, та порядок формування статутного капіталу й функціонування цього товариства", - заявили в Енергоатомі.

Як зазначили в енергетичному комітеті ВР, питання корпоратизації "Енергоатома" на порядку денному з 2012 року, додали в комітеті.

Там також підкреслили, що організація ефективного корпоративного управління державними компаніями є одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС.

"Корпоратизацію Енергоатома було включено до Меморандуму як умову для видачі кредиту МВФ.

Звична для великих інвесторів корпоративна структура Енергоатома дозволить залучить десятки мільярдів доларів у нові проєкти, які було анонсовано нещодавно", - заявили в енергокомітеті.

Корпоратизація не змінює власника, Енергоатом залишається у 100% державній власності, органом управління ним є Кабмін, пояснили в комітеті.

При цьому набуті державою в результаті утворення АТ акції не підлягають приватизації, а також передбачається заборона поділу пакету акцій, що належать державі.

"Корпоратизація змінює застарілу організаційно-правову форму, яким є державне унітарне підприємство, на сучаснішу та стабільнішу юридичну форму, яка є зрозумілою для партнерів Компанії.

Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються ДП, не мають інструментів для ефективного контролю за державними активами.

З корпоратизацією скорочуються адміністративні функції суб’єктів власності, створюється нова, прозора та публічно підзвітна структура управління", - йдеться у повідомленні.

З корпоративним управлінням підвищується ефективність діяльності підприємства, адже з’явиться можливість швидкого та якісного реагування на запити учасників ринку, додали в комітеті.

Там також розповіли про економічні та юридичні вигоди:

Зростання капiталiзацiї. Встановлюється справедлива вартість активів державної компанії.

АТ може створювати дочірні підприємства для реалізації нових проектів.

Зрозумілість організаційно-правової форми дає можливість залучати іноземні інвестиції.

АТ може залучати кредити без державних гарантій.

Прозорість управління і вимога публікувати звітність АТ підвищує ефективність компанії.

У першому читанні проєкт закону про корпоратизацію Енергоатома був ухвалений 19 жовтня 2022 року.

Економічна правда