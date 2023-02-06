Постраждалі від війни українці можуть отримати допомогу від чеської організації

Державний Приватбанк розпочинає виплачувати українцям фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Отримати допомогу у розмірі 2220 гривень на одну особу за програмою багатоцільової можуть:

ВПО з зони бойових дій;

ті, хто втратили або у яких пошкоджено житло;

ті, хто проживають поблизу лінії фронту;

особи, які надають прихисток для ВПО.

"Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу і надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року", – додали в Приватбанку.

Допомогу будуть виплачувати на банківську картку, що зареєстрована в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney.

У випадку, якщо такої зареєстрованої банківської картки немає або не правильно вказано реквізити, клієнт отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

Допомогу через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати в Приват24, ТСО, банкоматі у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку.

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in Need) працює в Україні з 2003 року та розгорнула проекти у 23 областях України з початком великої війни. Організація допомагає постраждалим від війни, надаючи необхідні продовольчі та промислові товари, засоби гігієни, допомагає у відновленні житла, надає психосоціальну підтримку та грошову допомогу.

Економічна правда





