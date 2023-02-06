В Україні вперше діятиме окрема заборона на вилов щуки: деталі

Із 15 лютого 2023 року, відповідно до нових правил, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на добування щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.

Про це повідомила пресслужба Державного агенства меліорації та рибного господарства.

"Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука - одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів.

З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності.

Адже безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову", - пояснили у відомстві.

У Держрибагентстві звернули увагу, що за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Штраф за одну незаконно виловлену щуку становить 3 468 гривень.

Економічна правда