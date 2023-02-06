Курс валют на 6 лютого: долар та євро в банках дорожчають

У понеділок, 6 лютого, готівкова гривня в касах банків зміцнилась проти долара та євро, на "чорному ринку" євро дорожчає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,12 - 40,24 грн, а у неділю, 5 лютого, коливався на рівні 40,15 - 40,28 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,17 - 43,48 грн. Для порівняння, у неділю курс коливався на рівні 43,2 - 43,36 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,8 - 40,3 грн (курс на 3 лютого – 39,85 - 40,4 грн);

Євро – 42,8 - 43,7 грн (курс на 3 лютого – 43,075 - 43,8 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 40,6 грн;

Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Райффайзен – 39,7 - 40,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.