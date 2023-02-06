СБУ повідомила про підозру керівнику Російської залізниці

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Російської залізниці – він організував доставку російської бронетехніки та військових до кордону та на окуповані українські території.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника "Російської залізниці", який "сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну".

За матеріалами слідства, він організував доставку залізницею російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані українські території.

Для цього він залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ. Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.

З 2015 року "Російською залізницею" керує Олег Бєлозьоров. Наразі він знаходиться під санкціями Британії, США, Канади, Австралії та України. Водночас Євросоюз досі не наклав персональні санкції на російського топпосадовця.

Підозру оголошено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу: планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.