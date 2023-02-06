Естонія заборонила ввозити на територію країни російське паливо в каністрах

Естонія з понеділка, 6 лютого, заборонила водіям ввозити на територію країни бензин з Росії в каністрах.

Про це повідомляє пресслужба уряду Естонії.

"Перехідний період санкцій, введених Європейським Союзом щодо нафтопродуктів з Російської Федерації, завершується 5 лютого, а їх закупівля та ввезення до Європейського союзу будуть заборонені з понеділка", – йдеться в повідомленні.

Керівник служби із заборон і обмежень, що представляє сферу захисту суспільства при митному відділі Податково-митного департаменту Пірет Тінкус наголосила, що нафтопродукти з Росії забороняється з 6 лютого купувати, ввозити та передавати. Також до списку заборонених товарів входить паливо.

"На сьогоднішній день приблизно у 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією є 10-літрова каністра з паливом, крім стандартного заправленого паливного бака в машині", – зазначила вона.

Виходячи з правових актів, мешканець ЄС може купити паливо в Росії у разі, якщо воно необхідне для завершення поїздки та повернення на територію ЄС.

Тобто пасажир має право ввозити до Європейського союзу паливо, яке знаходиться в стандартному паливному баку транспортного засобу і призначене для використання в ньому.

"До Європейського союзу забороняється ввозити паливо в каністрі, яке було куплено в Росії, оскільки таке ввезення не відповідає основній меті, тобто завершенню поїздки", – сказала Тінкус.

Вона наголосила, що заборона на ввезення товарів у каністрах під час в'їзду з Росії діє однаково у всіх державах Балтії та у Фінляндії.





