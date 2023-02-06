Нафта дорожчає на тлі повільнішого зростання великих економік та відновлення попиту в Китаї

Ціни на нафту в понеділок, 6 лютого, піднялися після падіння на 8% минулого тижня, оскільки побоювання, що повільніше зростання у великих економіках може обмежити споживання палива, переважило ознаки відновлення попиту в Китаї – найбільшому світовому імпортері нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 32 центи, або 0,4%, до 80,26 дол за барель о 07:00 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 22 центи, або 0,3%, до 73,61 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

Минулої п’ятниці WTI і Brent впали на 3% після того, як дані про робочі місця в США викликали занепокоєння щодо того, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки, що, у свою чергу, підвищило долар. Зміцнення долара зазвичай знижує попит на нафту, деноміновану в доларах, з боку покупців, які платять іншими валютами.

У неділю виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль підкреслив, що відновлення Китаю залишається ключовим фактором зростання цін на нафту.

МЕА очікує, що половина світового зростання попиту на нафту в цьому році припадатиме на Китай, де, за словами Бірола, зростає попит на авіаційне паливо.

Він додав, що залежно від того, наскільки сильним буде це відновлення, ОПЕК+, можливо, доведеться переглянути своє рішення скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день до 2023 року.

Однак вищі процентні ставки стримують подальше зростання цін, оскільки вони, ймовірно, обмежать економічне зростання та зростання попиту на паливо.

Нагадуємо:

ЄС та G7 домовилися з 5 лютого запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на різні масла.

Запроваджена країнами Великої сімки стеля цін на російську нафту позбавила РФ 8 млрд доларів надходжень у січні.