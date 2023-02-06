НБУ наростив продаж валюти на міжбанку до майже $800 мільйонів

За тиждень з 30 січня по 3 лютого Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 782,57 млн доларів і купив 5,05 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 782,57 млн доларів. При цьому регулятор купив 5,05 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 667,23 млн доларів, а купив 3,2 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Нагадаємо, що торік регулятор шляхом купівлі державних облігацій "надрукував" 400 млрд грн і став найбільшим джерелом фінансування бюджету. Також НБУ продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

У січні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 3 млрд дол, що дещо менше від грудневого обсягу чистого продажу у 3,2 млрд дол. Для порівняння, у листопаді він становив 1,6 млрд дол.

Від початку 2023 року Нацбанк купив 30,05 млн доларів та продав 3,5 млрд доларів. Торік обсяг купівлі валюти становив 3,27 млрд дол, а продажу – 26,38 млрд дол.

Нагадуємо:

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас наприкінці року продажі валюти з резервів знову зросли до 800 млн дол - 1 млрд дол на тиждень, і на такому ж рівні утримуються від початку року.