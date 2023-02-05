Щонайменше п’ять країн планують створити власні застосунки на основі "Дії"

ГОЛОВА МІНЦИФРИ МИХАЙЛО ФЕДОРОВ

Щонайменше п’ять країн планують використати застосунок "Дія" як основу для створення власних цифрових додатків.

Про це розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Федорова, країн, з якими Мінцифра веде комунікацію щодо впровадження "Дії", більше. І це не тільки європейські країни, а також країни Азії та Африки.

"По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу", – пояснив міністр.

Він додав, що це також можливістю отримати у бюджет "немаленькі гроші" для України.

"У нас – кілька таких продуктів, які входять у комплекс впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження "Дії" за короткий період часу", – розповів міністр.

Така ціна пояснюється тим, що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг.

Нагадаємо:

Естонія на Давоському форумі презентувала застосунок mRiik, який було розроблено на базі української "Дії" та є його аналогом.