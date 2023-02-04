Україна готова сприяти транспортуванню природного газу з Каспію до ЄС

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Україна готова надавати вільні потужності для транспортування і зберігання природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ.

Ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури - потужності Трансбалканського газопроводу. Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання", - зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку.

Заступник міністра додав, що українська сторона зацікавлена в реалізації проєкту Південного газового коридору і готова до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу.

Колісник наголосив, що стратегічним інтересом України є співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, у тому числі для послаблення впливу РФ на південному напрямку.

Нагадаємо:

Український оператор газосховищ Укртрансгаз подав до енергетичного регулятора запит на проведення сертифікації за європейськими правилами.