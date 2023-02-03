Попри стелю цін та ембарго РФ планує наростити експорт дизпалива у лютому

Росія планує збільшити експорт дизельного палива в лютому попри вступу в дію ембарго Європейського Союзу на нафтопродукти та обмеження цін на них з боку G7.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власний аналіз даних трейдерів і Refinitiv.

Загальний експорт низькосірчистого дизпалива і газойлю з російських чорноморських і балтійських портів, як очікується, зросте в лютому на 5%-10% в порівнянні з січнем до 4,2-4,3 млн тонн. РФ вже збільшила поставки дизпалива до Туреччини і Марокко у спробах перенаправити нафтопродукти напередодні ембарго ЄС.

Важливо, що фактичне завантаження російських нафтопереробних заводів дизельним паливом може бути нижчим за заплановане. Наприклад, може вплинути штормова погода в чорноморських портах Новоросійськ і Туапсе, що спричинить збої в ланцюжку поставок: затори на залізниці, переповнення сховищ та скорочення обсягів переробки на заводах.

Російські нафтопереробні заводи також можуть скоротити виробництво палива у відповідь на запроваджену стелю цін з боку країн G7 у разі, якщо їхня маржа стане від'ємною. Тоді виробництво нафтопродуктів "може швидко і суттєво скоротитися", – зазначив один із трейдерів у коментарі Reuters.

Брак вільних танкерів є ще одним обмежуючим фактором, розповідають трейдери. Флот суден, які можуть перевозити нафтопродукти, є меншим та більш специфічним за нафтові, що означає, що Росія матиме менше можливостей постачати дизельне паливо.

Нагадуємо:

ЄС та G7 у п’ятницю домовилися запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на різні масла.

Також країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.