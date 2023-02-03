В Одесі – масштабна аварія на підстанції, частина міста повністю знеструмлена

На підстанції Укренерго в Одесі сталася масштабна аварія внаслідок чого знеструмлені деякі райони міста та частина Одеського району.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

"У зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району", – зазначили у ДТЕК.

У місті знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.

Компанія наголошує, що енергетики НЕК Укренерго усувають аварію, і електропостачання буде відновлено після завершення робіт.