В Одесі – масштабна аварія на підстанції, частина міста повністю знеструмлена
П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:31 -
На підстанції Укренерго в Одесі сталася масштабна аварія внаслідок чого знеструмлені деякі райони міста та частина Одеського району.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
"У зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району", – зазначили у ДТЕК.
У місті знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.
Компанія наголошує, що енергетики НЕК Укренерго усувають аварію, і електропостачання буде відновлено після завершення робіт.