Британський люксовий бренд Paul Smith йде з РФ після скандалу у ЗМІ: визнав "помилку"

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Британський люксовий бренд Paul Smith заявив про вихід з Росії після інформації ЗМІ, що компанія, як і раніше, продає свою продукцію в РФ через франчайзингового партнера. Бренд визнав, що зробив "помилку".

Про це пише Financial Times.

Газета зазначає, що Paul Smith заявив про вихід з Росії майже через рік після того, як більшість західних брендів припинили торгівлю в країні після її вторгнення в Україну.

Такі бренди як Louis Vuitton, Chanel і Burberry, закрили бутіки і розірвали франчайзингові угоди з російськими партнерами ще в березні 2022 року.

Минулого тижня британський будинок моди класу люкс опинився під пильною увагою після того, як з'ясувалося, що його продукція все ще продається в РФ через франчайзингового партнера.

"Тепер ми розуміємо, що було помилкою дозволити цим магазинам продовжувати торгувати від нашого імені на тлі війни в Україні", - заявив представник компанії.

"Ми попросили закрити ці магазини і припинили всі поставки дистриб'ютору".

За даними Daily Mail, компанія поставила нову колекцію одягу та аксесуарів принаймні в один московський магазин.

Економічна правда