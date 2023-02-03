Ринок "Барабашово" у Харкові перебудують на інноваційний район – мер

фото: харківська міська рада

Ринок "Барабашово" у Харкові перетворять на революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі щодо внесення змін до генерального плану міста, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

За словами Терехова, цей проєкт поєднає інноваційний потенціал наукових парків із сучасними підходами до створення мікрорайонів.

"Будуть створені нові схеми житла, а також гнучкі багатоквартирні будинки, які сприятимуть економічному розвитку міста за рахунок інноваційних досліджень та компаній.

Присутність та зв'язок з університетами матиме важливе значення, а також проєктування адекватних громадських просторів та будівель для просування орієнтованого на людину району майбутнього", - зазначив мер Харкова.

Він додав, що після перебудови торгові місця збережуть, але вони будуть якісно іншого рівня.

Економічна правда