УЗ розширює сполучення між містами Донеччини й Харківщини: які поїзди призначили

Філія "Укрзалізниці" - "Донецька залізниця" - з 4 лютого призначає низку приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донеччини та Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Приміські пасажирські поїзди призначають для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами, пояснили в компанії.

Так, призначено поїзди:

№6602 та № 6604 Слов'янськ - Придонецька, №6603 Придонецька - Слов'янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;

№ 6705 Придонецька - Кiндратiвка щоденно та №6703 Словянськ - Кiндратiвка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;

№ 6704, № 6706 Кiндратiвка - Слов'янськ та Зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине.

Також буде організовано автобусне перевезення на дільниці Придонецька - Лиман, щоденно.

Крім того, з 2 лютого курсують приміські поїзди:

№ 6812 Краматорськ - Харкiв: на дільниці Краматорськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова - Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;

№ 6813 Харкiв - Слов’янськ: на дільниці Слов’янськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова - Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Економічна правда